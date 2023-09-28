Melisa Aslı Pamuk: Rahatsız oluyorsan izleme, yorum yapma!

Önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülenen oyuncu Melisa Aslı Pamuk, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"BEN KADIN DAYANIŞMASINDAN YANAYIM AMA BİZDE OLMUYOR"

Son dönemde kadın oyuncuların yurt dışı başarılarıyla ilgili olarak Melisa Aslı Pamuk, "Çok mutlu oluyorum bu başarıları gördükçe. Keşke bütün oyuncularımız yurt dışına açılabilse. Ben her zaman kadın dayanışmasından yanayım. Birbirimize destek olmamız lazım ama bizim sektörde pek olmuyor bu" ifadelerini kullandı.

YUSUF YAZICI İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşayan Melisa Aslı Pamuk, ilişkisi hakkındaki soruya, "Hayatımda her şey güzel gidiyor. Özel hayatım ile ilgili çok konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.