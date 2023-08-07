Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşklarını ilan etti!

Modellikten oyunculuğa geçiş yapan 2011 yılının Miss Turkey'si Melisa Aslı Pamuk, Mustafa Mert Koç ile yollarını ayırmasının ardından bir süredir adı Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı ile anılıyordu.

İLK KEZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Şu sıralar Fransız takımı Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'un fotoğrafını kalp koyarak paylaştı. Böylelikle ikili arasındaki aşk haberleri belgelenmiş oldu.

Yazıcı'nın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Öte yandan son olarak Ego dizisinde başrol oynayan Melisa Aslı Pamuk, peş peşe 3 filmde rol alacak.