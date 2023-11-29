Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’dan romantik paylaşım
Geçtiğimiz aylarda yepyeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile romantik kareler yayınladı.
Son olarak 'Ego' dizisinde seyirci karşısına çıkan Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı, arkadaş ortamında tanıştı ve birbirinden etkilendi. Aşk haberiyle gündeme oturan ikili, kısa sürede evlilik kararı alarak sevenlerini bir kez daha şaşırttı.
Romantik kare
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve birlikte çok sık paylaşım yapmayı tercih etmeyen çift, sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımla adından söz ettirdi.
Herkesin birbirlerine yakıştırdığı taze çiftin bu pozlarına sosyal medyadan beğeni yağdı.
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