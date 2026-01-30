Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'ın oğlu Mylan 1 yaşında
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, hayatlarının en özel çifte kutlamasını gerçekleştirdi. 2024 yılında Paris’te sürpriz bir nikahla dünyaevine giren çiftin oğulları Mylan, tam bir yaşına bastı.
1 / 5
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, magazin dünyasının en çok yakıştırılan çiftlerinden biri olarak mutluluklarını bir adım öteye taşıdı.
2 / 5
2024 yılının Mayıs ayında Paris'te gerçekleştirdikleri sürpriz nikahın ardından, 29 Ocak 2025'te ilk çocukları Mylan'ı kucağına alan çift, dün itibarıyla oğullarının birinci yaş gününü kutladı.
3 / 5
Bu doğum gününü eşsiz kılan en duygusal detay ise baba ve oğulun aynı gün doğmuş olmasıydı. Ünlü futbolcu, tam da doğum gününde anne olmanın sevincini yaşamış ve bu durumu sosyal medyada "En güzel doğum günü hediyesi" notuyla paylaşmıştı.
4 / 5
Dün (29 Ocak 2026) gerçekleşen kutlamada, hem 29 yaşına giren Yusuf Yazıcı hem de 1 yaşına basan minik Mylan için çifte pasta kesildi.