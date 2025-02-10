Melisa Aslı Pamuk'tan bebeğiyle ilk paylaşım! Bebeğin ismi gündem oldu

29 Ocak tarihinde anne olan Melisa Aslı Pamuk'tan ilk paylaşım geldi. Ünlü oyuncu bebeğine koyduğu ismi açıkladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Melisa Aslı Pamuk'tan bebeğiyle ilk paylaşım! Bebeğin ismi gündem oldu - Resim : 1

Geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturan Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 29 Ocak'ta oğullarına kavuşmuştu.

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Melisa Aslı Pamuk'tan bebeğiyle ilk paylaşım! Bebeğin ismi gündem oldu - Resim : 2

Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yazıcı, “En güzel doğum günü hediyesi” ifadelerini kullanmıştı. Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımını kalp emojisiyle yayınlamıştı.

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Melisa Aslı Pamuk'tan bebeğiyle ilk paylaşım! Bebeğin ismi gündem oldu - Resim : 3

ANNE OLDUKTAN SONRA İLK PAYLAŞIM

Anne olduktan sonra ünlü oyuncudan ilk paylaşım geldi. Instagram hesabından bebeğinin elini paylaşan ünlü oyuncu dikkat çeken bir nota daha yer verdi. O notta bebeklerinin ismi yazıyordu.

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Melisa Aslı Pamuk'tan bebeğiyle ilk paylaşım! Bebeğin ismi gündem oldu - Resim : 4

ADI MYLAN

Ünlü çift bebeklerinin isminin 'Mylan Yazıcı' olduğunu sosyal medya hesabından paylaşmış oldu.