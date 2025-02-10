Melisa Aslı Pamuk'tan bebeğiyle ilk paylaşım! Bebeğin ismi gündem oldu
29 Ocak tarihinde anne olan Melisa Aslı Pamuk'tan ilk paylaşım geldi. Ünlü oyuncu bebeğine koyduğu ismi açıkladı.
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Geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturan Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 29 Ocak'ta oğullarına kavuşmuştu.
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Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yazıcı, “En güzel doğum günü hediyesi” ifadelerini kullanmıştı. Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımını kalp emojisiyle yayınlamıştı.
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ANNE OLDUKTAN SONRA İLK PAYLAŞIM
Anne olduktan sonra ünlü oyuncudan ilk paylaşım geldi. Instagram hesabından bebeğinin elini paylaşan ünlü oyuncu dikkat çeken bir nota daha yer verdi. O notta bebeklerinin ismi yazıyordu.
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ADI MYLAN
Ünlü çift bebeklerinin isminin 'Mylan Yazıcı' olduğunu sosyal medya hesabından paylaşmış oldu.