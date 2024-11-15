Melisa Aslı Pamuk'tan yeni hamilelik pozları geldi

Mutlu evlilikleri devam eden Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Yazıcı, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Pamuk, belirginleşen göbeğiyle yeni bir fotoğraflar paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Melisa Aslı Pamuk'tan yeni hamilelik pozları geldi - Resim : 1

2011 Türkiye Güzeli ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde Paris'te nikah masasına oturmuştu.

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Melisa Aslı Pamuk'tan yeni hamilelik pozları geldi - Resim : 2

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ve sürpriz bir şekilde evlenen ikili, anne-baba olmaya hazırlanıyor. 

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Melisa Aslı Pamuk'tan yeni hamilelik pozları geldi - Resim : 3

Bir oğlu olacağı iddia edilen Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yeni karelerini yayınladı.

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Melisa Aslı Pamuk'tan yeni hamilelik pozları geldi - Resim : 4

Pamuk'un son pozuna hayranlarından yorum yağarken, güzel ismin karnının da iyice büyüdüğü görüldü.