Melisa Aslı Pamuk'tan yeni hamilelik pozları geldi
Mutlu evlilikleri devam eden Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Yazıcı, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Pamuk, belirginleşen göbeğiyle yeni bir fotoğraflar paylaştı.
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2011 Türkiye Güzeli ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde Paris'te nikah masasına oturmuştu.
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Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ve sürpriz bir şekilde evlenen ikili, anne-baba olmaya hazırlanıyor.
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Bir oğlu olacağı iddia edilen Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yeni karelerini yayınladı.
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Pamuk'un son pozuna hayranlarından yorum yağarken, güzel ismin karnının da iyice büyüdüğü görüldü.