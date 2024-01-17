Melisa Döngel: Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu

Yakın zamanda ismi rapçi Sefo ile anılan ancak kısa bir süre sonra ünlü rapçi ile yolları ayrılan Melisa Döngel, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Başarılı oyuncu Melisa Döngel, "Yeni bir proje için şan dersleri alıyorum." dedi.

"OYUNCULARIN BÜYÜK ESTETİKLER YAPMASINA KARŞIYIM"

"Ben oyuncuların büyük estetikler yapmasına karşıyım" şeklinde konuşan ünlü oyuncu, "Çünkü mimikler gidiyor. O zaman da birçok şey inandırıcı olmuyor. Ufak botokslar yapmaya karşı değilim. Ben de geçmişte yaptırdım ama artık yaptırmıyorum" ifadelerini kullandı.

"O KIZ ARKADAŞIMI HAYATIMDAN ÇIKARDIM"

Melisa Döngel'e, geçtiğimiz aylarda, "Arkadaşınızın sevgilisine âşık olur musunuz?" sorusuna verdiği, "Hoşuma giderse benim için fark etmez. Ben hoşlanırsam birlikte olurum" yanıtı hatırlatılarak yöneltilen; "Sizin başınıza böyle bir olay geldi mi?" sorusuna ise; "Ben arkadaşımın sevgilisiyle birlikte olmadım ama benim bir kız arkadaşım benim birlikte olduğum biriyle birlikte oldu. Ben daha sonra o kız arkadaşımı hayatımdan çıkardım" şeklinde cevap verdi.