Melisa Döngel: Evlilik tekliflerini saymayı bıraktım

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melisa Döngel, Maslak'taki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Döngel, konuşmasına şehit ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.

Yakın zamanda gittiği Dubai tatilinden bahseden oyuncu, "Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçirdim, gerçekten harika bir yerdi" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Melisa Döngel (@melisadongel)'in paylaştığı bir gönderi

"ÇOK FAZLA EVLİLİK TEKLİFİ ALIYORUM"

Sosyal medya üzerinden kendisine gelen yorumlar hakkında konuşan Melisa Döngel, "Tatlı da tatsız da mesajlar geliyor ama ben sadece tatlı olanlarla ilgileniyorum" dedi. Kendisine sosyal medyadan atılan mesajların içeriğine de değinen Döngel, en çok evlilik teklifi geldiğini söyleyerek "Artık saymayı bıraktım, çok fazla teklif alıyorum" dedi.