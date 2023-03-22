Melisa Döngel ile görüntülenen Sefo: Alışkın değilim!

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; geçtiğimiz haftalarda oyuncu Melisa Döngel ile adı aşk dedikodularına karışan şarkıcı Sefo, klip çekiminden çıkarken görüntülendi.

"SETTEN ÇIKTIM, ÇOK YORGUNUM"

Set çıkışı olduğu için yorgun olduğunu dile getiren Melisa Döngel, "İyi akşamlar. Lütfen daha sonra konuşalım. Setten çıktım, çok yorgunum” dedikten sonra otomobile bindi.

SEFO: BÖYLE ŞEYLER BANA TERS

Sefo ise basın mensuplarına, "Kavacık'tan Beykoz'a kadar bizi takip etmeniz bana yanlış geldi. Ben klip çekiminden çıktım, magazin falan bilmiyorum. Belki de yeni ünlü olduğum için alışkın değilim. Ben Samsun'da büyüdüm. Böyle şeyler bana ters. Siz de işinizi yapıyorsunuz, olsun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim" diyerek ardından evinin yolunu tuttu.

"BUNLAR KONUŞULACAK ŞEYLER DEĞİL"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin özel hayatıyla alakalı sorularına, "Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar, iyi geceler... Gündemimiz şu an farklı. Sonra konuşuruz, acımız var. Bunlar konuşulacak şeyler değil" yanıtını vermekle yetinmişti.