Melisa Döngel Paris'te!

'Arka Sokaklar', 'Sen Çal Kapımı', 'Sadakatsiz', 'Kirli Sepeti' gibi yapımlarda rol olan Melisa Döngel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında adı geçiyordu.

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ VERDİ

Güzel oyuncu, "Basında hala yurt dışında olduğum ve bana ulaşılamadığını yönünde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulunmuştu. Operasyon kapsamında oyuncu Melisa Döngel, kan ve saç örneği vermişti.

PARİS'E GİTTİ

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Döngel, Paris'e gitti. Güzel bir tatil yapan oyuncu renkli karelerini de takipçilerinin beğenisine sundu.

Kırmızı elbisesiyle Paris sokaklarında boy gösteren Melisa Döngel, fiziği ve pozlarıyla hayran bıraktı.