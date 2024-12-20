Melisa Döngel'in sırt dekolteli kıyafetinin fiyatı ortaya çıktı

Oyuncu Melisa Döngel, 'Şımarık' filminin galasında giydiği sırt dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Melisa Döngel'in sırt dekolteli kıyafetinin fiyatı ortaya çıktı - Resim : 1

Dünyayla Benim Aramda, Sen Çal Kapımı, Kirli Sepeti gibi yapımlarda rol alan oyuncu Melisa Döngel, önceki akşam başrollerini Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in paylaştığı Şımarık filminin galasına katıldı.

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Melisa Döngel'in sırt dekolteli kıyafetinin fiyatı ortaya çıktı - Resim : 2

Oyuncu kadrosunda Melisa Döngel'in de yer aldığı filmin galasına sanat ve medya dünyası da katıldı.

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Melisa Döngel'in sırt dekolteli kıyafetinin fiyatı ortaya çıktı - Resim : 3

 Melisa Döngel, bu kez galada toz pembe bir elbise tercih etti. Sırt dekoltesi olan elbisenin fiyatı da ortaya çıktı.

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Melisa Döngel'in sırt dekolteli kıyafetinin fiyatı ortaya çıktı - Resim : 4

ELBİSENİN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Melisa Döngel'in elbisesinin fiyatının 12 bin 500 lira olduğu öğrenildi. Kıyafet sosyal medyada da oldukça beğenildi.