Melisa Döngel'in sırt dekolteli kıyafetinin fiyatı ortaya çıktı
Oyuncu Melisa Döngel, 'Şımarık' filminin galasında giydiği sırt dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Dünyayla Benim Aramda, Sen Çal Kapımı, Kirli Sepeti gibi yapımlarda rol alan oyuncu Melisa Döngel, önceki akşam başrollerini Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in paylaştığı Şımarık filminin galasına katıldı.
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Oyuncu kadrosunda Melisa Döngel'in de yer aldığı filmin galasına sanat ve medya dünyası da katıldı.
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Melisa Döngel, bu kez galada toz pembe bir elbise tercih etti. Sırt dekoltesi olan elbisenin fiyatı da ortaya çıktı.
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ELBİSENİN FİYATI ORTAYA ÇIKTI
Melisa Döngel'in elbisesinin fiyatının 12 bin 500 lira olduğu öğrenildi. Kıyafet sosyal medyada da oldukça beğenildi.