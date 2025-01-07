Melisa Tapan'dan sevgilisi Kerem Bürsin ile ilgili yorum

Oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşamaya başlayan Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Melisa Tapan'dan sevgilisi Kerem Bürsin ile ilgili yorum - Resim : 1

Bir süredir Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı ve Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile aşk yaşıyan Kerem Bürsin, ilişkisini kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyor.

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Melisa Tapan'dan sevgilisi Kerem Bürsin ile ilgili yorum - Resim : 2

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Tapan önceki gün Bebek'te görüntülendi, Bürsin ile ilgili sorulara yanıt verdi.

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Melisa Tapan'dan sevgilisi Kerem Bürsin ile ilgili yorum - Resim : 3

"BİRAZ AYRI KALDIK"

"Çok mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor. Ancak ikimiz de özel hayatımızla gündemde olmak istemiyoruz" diyen Melisa Tapan, "İkimiz de işlerimizden dolayı yoğunuz. Çok görüşemiyoruz, biraz ayrı kaldık" diyerek üstü kapalı bir de sitem gönderdi.

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Melisa Tapan'dan sevgilisi Kerem Bürsin ile ilgili yorum - Resim : 4

Kerem Bürsin de geçen günlerde ilişkisi hakkında "Her şey gayet iyi gidiyor. Mutluyuz. Herkes mutlu olsun. Mutlu olmak önemli. Allah'a şükürler olsun" ifadelerini kullanmıştı.