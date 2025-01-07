Melisa Tapan'dan sevgilisi Kerem Bürsin ile ilgili yorum

"BİRAZ AYRI KALDIK"

"Çok mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor. Ancak ikimiz de özel hayatımızla gündemde olmak istemiyoruz" diyen Melisa Tapan, "İkimiz de işlerimizden dolayı yoğunuz. Çok görüşemiyoruz, biraz ayrı kaldık" diyerek üstü kapalı bir de sitem gönderdi.