Melisa Tapan'dan sevgilisi Kerem Bürsin ile ilgili yorum
Oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşamaya başlayan Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.
Bir süredir Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı ve Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile aşk yaşıyan Kerem Bürsin, ilişkisini kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyor.
Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Tapan önceki gün Bebek'te görüntülendi, Bürsin ile ilgili sorulara yanıt verdi.
"BİRAZ AYRI KALDIK"
"Çok mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor. Ancak ikimiz de özel hayatımızla gündemde olmak istemiyoruz" diyen Melisa Tapan, "İkimiz de işlerimizden dolayı yoğunuz. Çok görüşemiyoruz, biraz ayrı kaldık" diyerek üstü kapalı bir de sitem gönderdi.
Kerem Bürsin de geçen günlerde ilişkisi hakkında "Her şey gayet iyi gidiyor. Mutluyuz. Herkes mutlu olsun. Mutlu olmak önemli. Allah'a şükürler olsun" ifadelerini kullanmıştı.