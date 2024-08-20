Meltem Cumbul, 'Güzel Aşklar Diyarı' için ABD'den döndü

Kanal D’nin 'Yılan Hikayesi' dizisindeki 'Zeyno' rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan usta oyuncu Meltem Cumbul, 10 yıl aradan sonra 'Güzel Aşklar Diyarı' ile televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanıyor.
Çalışmalarına bir süredir New York’ta devam eden güzel oyuncu, “Güzel Aşklar Diyarı” için Amerika’daki evini kapatarak Türkiye’ye dönüş yaptı.
Dizinin okuma provasında Güzel Aşklar Diyarı ile ilgili olarak Cumbul, “Asla yerinde durmayan, ailenin, aşkın önemini çok güzel anlatan bir hikâye” dedi.
İKİ YABANCININ BÜYÜK AŞKI
Güzel Aşklar Diyarı, dizisi Kapadokya’nın en köklü ailelerinden biri olan Alaca ailesinin gizemli ve entrika dolu hikayesini, iki yabancının büyük aşkı eşliğinde anlatıyor. Dizide, Deniz’in (Özgü Kaya) sürpriz gelişi ile birlikte aile içindeki dengeler tümüyle değişiyor.