Meltem Cumbul, 'Güzel Aşklar Diyarı' için ABD'den döndü

Başarılı oyuncu Meltem Cumbul, yeni dizisi “Güzel Aşklar Diyarı” için New York’taki evini kapatarak Türkiye’ye taşındı.

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Meltem Cumbul, 'Güzel Aşklar Diyarı' için ABD'den döndü - Resim : 1

Kanal D’nin 'Yılan Hikayesi' dizisindeki 'Zeyno' rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan usta oyuncu Meltem Cumbul, 10 yıl aradan sonra 'Güzel Aşklar Diyarı' ile televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanıyor.

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Meltem Cumbul, 'Güzel Aşklar Diyarı' için ABD'den döndü - Resim : 2

Çalışmalarına bir süredir New York’ta devam eden güzel oyuncu, “Güzel Aşklar Diyarı” için Amerika’daki evini kapatarak Türkiye’ye dönüş yaptı.

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Meltem Cumbul, 'Güzel Aşklar Diyarı' için ABD'den döndü - Resim : 3

Dizinin okuma provasında Güzel Aşklar Diyarı ile ilgili olarak Cumbul, “Asla yerinde durmayan, ailenin, aşkın önemini çok güzel anlatan bir hikâye” dedi.

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Meltem Cumbul, 'Güzel Aşklar Diyarı' için ABD'den döndü - Resim : 4

İKİ YABANCININ BÜYÜK AŞKI

Güzel Aşklar Diyarı, dizisi Kapadokya’nın en köklü ailelerinden biri olan Alaca ailesinin gizemli ve entrika dolu hikayesini, iki yabancının büyük aşkı eşliğinde anlatıyor. Dizide, Deniz’in (Özgü Kaya) sürpriz gelişi ile birlikte aile içindeki dengeler tümüyle değişiyor.