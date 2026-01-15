Meltem Cumbul kaybettiği ağabeyini anlattı: "Kahramanımdı, 33 yaşında kaybettim"
Oyuncu Meltem Cumbul, Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV’de ilgiyle takip edilen "Empati" programına konuk oldu. Uzun bir aradan sonra televizyonda derinlikli bir sohbete imza atan Cumbul, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Meltem Cumbul, Ahmet Mümtaz Taylan’ın Empati programında, hem kariyerine hem de özel hayatına dair bugüne dek pek bilinmeyen, derinlikli ve duygusal bir portre çizdi. İşte Cumbul’un anlatımıyla çocukluğundan ödüllerine, kayıplarından radyo yıllarına uzanan o çarpıcı hikayesi:
Dört kardeşli bir ailede büyüyen Cumbul, çocukluğunu "neşeli ama büyük kayıplarla dolu" olarak tanımladı. Annesini kemik kanserinden, babasını 10 yıl süren Alzheimer mücadelesinin ardından, ağabeyini ise akciğer kanserinden kaybettiğini anlatan oyuncu, kayıplarına rağmen bu isimleri içinde muhafaza ettiğini dile getirdi.
Çocukluğuna dair en özel detaylardan biri ise İzmir Elhamra Sineması’nın makinisti olan dedesi tarafından büyütülmüş olmasıydı. Sanata olan tutkusunun köklerini o yıllarda atan Cumbul, kendi diktiği kıyafetler ve yazdığı metinlerle dolu bavuluyla misafirlere gösteriler yaptığı günleri tebessümle andı.
Cumbul, 33 yaşında hayatını kaybeden ağabeyi Acar Cumbul’u bir kahraman olarak niteledi. Amerika’ya birlikte gitme hayallerini ağabeyinin vefatı nedeniyle gerçekleştiremediklerini söyleyen usta oyuncu, "Onu kaybettikten sonra konuştuğumuz hayalleri tek başıma gerçekleştirdim" diyerek duygusal bir itirafta bulundu. Ayrıca Londra’da radyo programı yaptığı dönemde, yayınlarının kanserle mücadele eden ağabeyine moral kaynağı olduğunu paylaştı.