Meltem Cumbul sosyal medyadan yapılan hakareti affetmedi

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Meltem Cumbul, iki şüphelinin bu hakaretleri nedeniyle onur ve saygınlığının zedelendiğini ileri sürerken avukatı Bişar Abdi Alinak aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.
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KARAR AÇIKLANDI
Muslu ile Altun hakkında ‘hakaret’ suçlarından 2 yıla kadar hapis istemiyle ayrı ayrı dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri’nde ayrı ayrı görülen davada karar açıklandı.
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1300'ER LİRA ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ
Mahkeme, sanıkların ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 1300’er lira adli para cezasına çarptırdı.
HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI
İki sanığın önceden bir suç kaydının bulunmamasını dikkate alan mahkeme, cezaları hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.