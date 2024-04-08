Meltem Cumbul sosyal medyadan yapılan hakareti affetmedi

Sosyal medya üzerinden oyuncu Meltem Cumbul'a hakaret içeren mesajlar attığı iddiasıyla yargılanan Ayşegül Muslu ve İbrahim Altun para cezasına çarptırıldı.

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Meltem Cumbul sosyal medyadan yapılan hakareti affetmedi - Resim : 1

Meltem Cumbul, iki şüphelinin bu hakaretleri nedeniyle onur ve saygınlığının zedelendiğini ileri sürerken avukatı Bişar Abdi Alinak aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

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Meltem Cumbul sosyal medyadan yapılan hakareti affetmedi - Resim : 2

KARAR AÇIKLANDI

Muslu ile Altun hakkında ‘hakaret’ suçlarından 2 yıla kadar hapis istemiyle ayrı ayrı dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri’nde ayrı ayrı görülen davada karar açıklandı.

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Meltem Cumbul sosyal medyadan yapılan hakareti affetmedi - Resim : 3

1300'ER LİRA ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanıkların ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 1300’er lira adli para cezasına çarptırdı.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

İki sanığın önceden bir suç kaydının bulunmamasını dikkate alan mahkeme, cezaları hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi.