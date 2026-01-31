Menajer Mert Siliv, Fatih Ürek'in son anlarını anlattı
Bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ünlü sanatçı ve sunucu Fatih Ürek, dün akşam 19:00 sularında hayatını kaybetti. Ürek'in cenazesi, pazar günü defnedilecek. Ünlü ismin son anlarını menajeri Mert Siliv anlattı.
Kendine has tarzı, neşesi ve "Hayde" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalarda yer edinen Fatih Ürek, 15 Ekim 2025’ten bu yana hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 59 yaşındaki sanatçının vefatı, hem hayranlarını hem de sanat camiasını derin bir yasa boğdu.
Fatih Ürek'in vefatına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Türk müzik ve televizyon dünyasının sevilen duayen ismi, sanatçı ve sunucu Fatih Ürek, bir süredir devam eden ağır sağlık mücadelesinin ardından 30.01.2026 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonrası uzun süre yoğun bakımda tedavi gören sanatçımız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamamıştır. Bu süreç boyunca büyük bir sabır ve umutla bekleyen ailesi, yakınları ve sevenleri derin bir üzüntü içerisindedir. Fatih Ürek; sanatı, sahne duruşu, neşesi ve kendine özgü tarzıyla yalnızca ekranlarda değil, milyonların kalbinde taht kurup, iz bırakmıştır. Yıllar boyunca Türk eğlence dünyasına kattığı değer, samimiyeti ve çalışkanlığıyla daima saygıyla anılacaktır. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler, menajeri ve dostu Mert Siliv tarafından uygun görüldüğü zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."
Mert Siliv, vefatı esnasında Fatih Ürek'in yanında bulunduğu ve kendisine zemzem suyu içirip yüzünü yıkadığını açıkladı.
Fatih Ürek'in ablaları ve menajeri Mert Siliv Fatih Ürek'in vefatının ardından hastane önünde açıklama yaptı. Ürek'in menajeri ünlü ismin son anlarını anlattı.