Merakla bekleniyordu! Kızılcık Şerbeti'nin sete çıkış tarihi belli oldu

Duygusal ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisi, yaz tatilinin ardından yeni sezon için sete çıkmaya hazırlanıyor. Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu gibi başarılı oyuncuları kadrosunda barındıran dizi, yeni yönetmeniyle sezona iddialı bir giriş yapacak.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yeni yönetmeni, daha önce Kızıl Goncalar'ın da yönetmenliğini üstlenen Özgür Sevimli oldu.

23 Ağustos’ta 4. sezon çekimleri başlıyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, reyting rekorları kıran "Kızılcık Şerbeti" dizisinin 4. sezon çekimleri 23 Ağustos Cuma günü başlıyor.

Yeni Sezonda Neler Olacak?

Yeni sezon, dizideki hikâyeye "zaman atlaması" ile başlayacak ve kadroya yeni oyuncular katılacak.

Yeni Oyuncular: Erkan Avcı, Mehmet Bilge Aslan, Serkan Rutkay Ayıköz ve Açelya Akkoyun dizinin yeni sezonunda rol alacak.

Gizemli Karakter: Ekibe, şu anda görüşmeleri devam eden bir hizmetçi karakteri de eklenecek.

Senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür, izleyiciyi heyecanlandıracak yeni hikâyeler hazırladı.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

İşte "Kızılcık Şerbeti" dizisinin merakla beklenen sezon finalinde yaşanan önemli gelişmelerin özeti

Işıl ve Koray'ın Sırrı

Işıl, Nursema'nın konuşmalarını duymaması sayesinde büyük bir tehlikeden kurtulur ancak artık diken üstündedir. Koray'ın ağzını kapatmak için hızla para bulup ona verir.

Nursema ve Firaz'ın İlişkisi

Ayrı evlerde yaşamaktan bunalan Firaz, Nursema'ya bir ültimatom verir: Ya gel ya da ilişkimiz bitsin. Nursema'nın tüm barışma çabalarına rağmen Firaz'ın inadı sürer. Ancak sonunda Firaz da Nursema'ya kıyamaz ve barışırlar.

Doğa ve Fatih'in Evliliği Sarsılıyor

Abdullah'ın, Nilay'a ev alması Ünal ailesinde büyük bir krize neden olur. Bu durum, Doğa ve Fatih'in arasını açar ve büyük bir probleme dönüşür. Doğa'nın ısrarıyla Fatih babasıyla konuşsa da, beklediği olumlu yanıtı alamaz.

Mustafa'nın Sürpriz Hamlesi

Sezon finalinin en çarpıcı olayı ise Mustafa'nın attığı adımdır. Işıl ve Koray'ın, annesinin ölümüyle ilgili konuşmalarına kulak misafiri olan Mustafa, duydukları karşısında herkesi geri dönülmez bir yola sokacak bir hamle yapar. Bu durum, yeni sezon için büyük bir merak konusu yaratır.