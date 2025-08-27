Merakla bekleniyordu! Uzak Şehir setinden ilk kare geldi

Yapımcılığını Lale Eren ve Kerem Çatay’ın üstlendiği sevilen dizi Uzak Şehir’in ikinci sezonu merakla bekleniyor. İzleyiciden büyük beğeni toplayan yapım, yeni bölümleriyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin çekimleri İstanbul’da başladı, Mardin’de devam edecek.

SETTEN İLK KARE GELDİ

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba gibi güçlü oyuncuların başrolde yer aldığı Uzak Şehir setinden ilk kare geldi. Yeni kareye " Uzak Şehir için geri sayım başladı! De hayde, çok yakında geliyoruz… " notu düşüldü. Cihan ve Alya'nın bu karesi sosyal medyada ilgi gördü.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN?

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir dizisinin ikinci sezon hazırlıkları devam ediyor. İzleyicilerin merakla beklediği dizi, yeni bölümleriyle eylül ayında yine Kanal D ekranında olacak.

Uzak Şehir'in 2. sezonunun, 15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölüm ile izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

SEZON FİNALİ ÖZETİ

Kaya’nın Nadim’le birlikte geçirdiği trafik kazası, herkesi derinden sarsar. Bu acı olay, Sadakat'i bir kez daha evlat acısıyla sınarken, babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan’ın karşısına çıkar. Demir, aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını acı sözlerle ifade eder.

Cihan, Boran’ın katilini yakalamanın getirdiği rahatlığı yaşarken, Alya’dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark eder. Olayı çözmek için hemen harekete geçen Cihan, bu kez Mine’nin beklenmedik darbesiyle sarsılır. Yaşanan tüm bu olayların ardından Alya, hem kendi güvenliği hem de oğlu için önemli bir karar almak zorunda kalır.