Merhum sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, hayatını kaybetti

Türk sinemasının duayen ismi Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bu acı haberi, Münir Özkul'un kızı Güner Özkul duyurdu.

Güner Özkul'un yaptığı açıklamaya göre, merhume Umman Özkul'un cenaze töreni detayları şu şekilde:

"Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir."

Yeşilçam'ın yıldızı Münir Özkul ise 5 Ocak 2018 tarihinde 92 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncu, 7 Ocak 2018'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma etkinliği ve Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Bakırköy Mezarlığı'na defnedilmişti.