Meriç Aral doğum için gün sayıyor
Oyuncu çift Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti şimdilerde ilk bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. Bebeklerine kavuşmadan önce soluğu tatilde alan çiftten yeni poz geldi.
Uzun zamandır aşk yaşayan Serkan Keskin ve Meriç Aral çifti geçtiğimiz sene nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi veren çift, doğum öncesi tatile çıktı.
KARNI İYİCE BELİRGİNLEŞTİ
Meriç Aral, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle bu heyecanı paylaşmaya devam ediyor. Instagram'ı aktif olarak kullanan isimlerden olan Aral, eşi Serkan Keskin ile birlikte olduğu kareyi sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun karnının iyice belirginleşmesi dikkat çekti.