Meriç Aral doğum için gün sayıyor

Uzun zamandır aşk yaşayan Serkan Keskin ve Meriç Aral çifti geçtiğimiz sene nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi veren çift, doğum öncesi tatile çıktı.

KARNI İYİCE BELİRGİNLEŞTİ

Meriç Aral, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle bu heyecanı paylaşmaya devam ediyor. Instagram'ı aktif olarak kullanan isimlerden olan Aral, eşi Serkan Keskin ile birlikte olduğu kareyi sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun karnının iyice belirginleşmesi dikkat çekti.