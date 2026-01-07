Meriç Aral'ın minik oğlu Güneş'le yeni paylaşımı beğeni topladı
Yaklaşık 6 yıllık birlikteliklerini 19 Eylül 2024’te evlilikle taçlandıran Meriç Aral ve Serkan Keskin, şu sıralar ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Eylül 2025'te dünyaya gelen oğulları Güneş, bugün paylaşılan yeni kareyle takipçilerin kalbini bir kez daha fethetti.
Oyuncu Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti, 2024 yılındaki görkemli düğünlerinin ardından hayatlarının en heyecanlı dönemini oğulları Güneş ile yaşıyor.
Eylül 2025'te dünyaya gelen ve şu an 5 aylık olan Güneş bebek, sosyal medyanın ve magazin dünyasının ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Aral, minik oğlu Güneş ile yeni karesini sevenlerinin beğenisine sundu ve paylaşımı beğeni topladı.
Öte yandan Oyuncu Meriç Aral, bir arkadaşı ve 5 aylık oğlu Güneş ile birlikte Bebek’te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. 2024 yılında meslektaşı Serkan Keskin ile evlenen Aral, gazetecilerin sorularını yanıtladı.