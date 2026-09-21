Meriç Keskin’in acı günü! Abisi İnanç Keskin hayatını kaybetti

Meriç Keskin’in abisi İnanç Keskin, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi altındaydı. Sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Keskin’den acı haber geldi.

"BAŞARAMADIK"

İnanç Keskin’in ölüm haberini Meriç Keskin duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Keskin, yaşadığı acıyı kısa bir mesajla takipçileriyle paylaştı. Keskin paylaşımında, “Başaramadık…” ifadelerini kullandı.

İnanç Keskin’in vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

İNANÇ KESKİN KİMDİR?

Özel yaşamını ve ailesini genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden İnanç Keskin,profesyonel iş dünyasındaki kariyeri ve teknoloji sektöründeki çalışmalarıyla tanınıyordu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Satış, pazarlama, iş geliştirme ve yöneticilik alanlarında önemli deneyimler kazandı. Yazılım ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Smartsis Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin kurucu ortakları ve yöneticileri arasında yer aldı. Ayrıca kariyeri boyunca Figensoft'ta Ege ve Akdeniz Bölge Müdürü ve Azerbaycan'da Ülke Müdürü (Country Manager) olarak görevler üstlendi.

Pınar Uyar Keskin ile evli olan İnanç Keskin'in bir kız çocuğu bulunuyordu.

İNANÇ KESKİN NEDEN ÖLDÜ?

İnanç Keskin'in bir süredir ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu. Yoğun bakımda süren tedavisinin ardından 20 Eylül 2026 tarihinde vefat eden Keskin'in, kanser tedavisi gördüğü bilinmekle birlikte, hastalığının türüne ve ölüm nedeninin tıbbi detaylarına ilişkin aile tarafından resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.