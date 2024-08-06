Mermet Ali Erbil'den Kerem Bürsin'e sert sözler: El cepte, Amerikanvari Türkçeyle sunuculuk yapılmaz

Mehmet Ali Erbil şöyle konuştu: “Yıllardır önemli gecelerde sunuculuk yaparım. Bir kez olsun elimi cebime sokarak sunuculuk yapmadım. Bu, seyirciye saygısızlıktan da öte terbiyesizlik. Bu, güvensizlik. Ben hocalarımdan böyle görmedim. Rahmetli Halit Kıvanç’ın, Erkan Yolaç’ın tek bir fotoğrafını hatırlar mısınız elleri ceplerinde? Türkiye’de yaşıyoruz, Türk kültürü almışız, birbirine saygılı insanlarız. Orada kadınlar, kızlar, çoluk çocuk var. Sen kimsin ya elin cebinde sunuculuk yapıyorsun? Bunun karşılığı nedir? Kendine olan güvensizliği.”