Mert Demir sessizliğini bozdu: Aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim

'BİR SENEDİR İFTİRALARA SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİM'

"Son bir senedir hakkımda çıkan yalan haberlere ve üzerime atılan iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu ucuz spekülasyonların içine dahil olmayı, duruşumu bozmayı hiç istemedim. Fakat görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor ve bu yalan haberler bazı kesimler tarafından gerçek zannediliyor, beni, bizi sevenleri üzüyor."