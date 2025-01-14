Mert Demir sessizliğini bozdu: Aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim
Ünlü şarkıcı Mert Demir, oyuncu Serenay Sarıkaya ile reklam ilişkisi yaşadığı iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden ilk kez cevap verdi.
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Son günlerde çıkan iddialardan biri Mert Demir ve oyuncu Serenay Sarıkaya'nın reklam aşkı yaşadığıydı...
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Şarkıcı Mert Demir sessizliğini bozarak hakkındaki iddialara karşı kendini savundu.
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"DURUŞUMU BOZMAYI HİÇ İSTEMEDİM"
Mert Demir sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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'BİR SENEDİR İFTİRALARA SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİM'
"Son bir senedir hakkımda çıkan yalan haberlere ve üzerime atılan iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu ucuz spekülasyonların içine dahil olmayı, duruşumu bozmayı hiç istemedim. Fakat görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor ve bu yalan haberler bazı kesimler tarafından gerçek zannediliyor, beni, bizi sevenleri üzüyor."