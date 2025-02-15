Mert Demir'den romantik Serenay Sarıkaya paylaşımı

Şarkıcı sosyal medyada yaptığı açıklamada "Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.