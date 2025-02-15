Mert Demir'den romantik Serenay Sarıkaya paylaşımı
Uzun süredir haklarındaki reklam ilişkisi iddialarıyla gündeme gelen Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, Sevgililer Günü'nde romantik bir paylaşımda bulundu.
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Şarkıcı Mert Demir ve oyuncu Serenay Sarıkaya'nın reklam aşkı yaşadığı iddiaları uzun süre gündem olmuştu. Mert Demir hakkındaki iddialara karşı kendini savunmuştu.
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Şarkıcı sosyal medyada yaptığı açıklamada "Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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Bu açıklamasının ardından konuyla ilgili sessizliğini koruyan şarkıcı, Sevgililer Günü'de bir video paylaştı.
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Videoda Serenay Sarıkaya'yı öpücük yağmuruna tuttuğu görülen Mert Demir'in romantik paylaşımı kısa sürede gündem oldu...