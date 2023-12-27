Mert Demir'den Serenay Sarıkaya açıklaması: Güzel bir anı oldu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde özel bir davete katılmıştı. Çıkışta soruları kısaca yanıtlayan Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" adlı parçasında vokalistlik yaptığı iddialarına, "Vokal yapan benim evet" demişti. Ünlü oyuncu aşk iddialarına ise, "Durun bakalım" diyerek gülümsemişti. Mert Demir, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

"GÜZEL BİR ANIYDI BİZİM İÇİN"

Demir, "Güzel bir şarkı yaptık. Aktı gitti herkeste de bir karşılık buldu. Şarkı üzerine buluştuk. Güzel de bir anı oldu bizim için. Kendi aramızda bir şeydi ama tabii ki saklayabilmek çok da mümkün olmadı. Güzel bir anıydı bizim için" ifadelerini kullandı.