Mert Demir'den Serenay Sarıkaya ile aşk iddialarına yanıt

Çıkarttığı şarkıların son dönemde çok popüler olması hakkında konuşan müzisyen, "Beni değiştiren bir şey olmadı ama elbette ki değişen şeyler oldu. Benim hayatımda bunlar birinci planda olan şeyler değildi. Odağım üretmek, müzik yapmak. Bir gün gidebilir bu ünlülük durumu. Yaşadığımız hayatta bu durumu yaşarsam atlatabileceğim dostlarım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.