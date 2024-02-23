Mert Demir'den Serenay Sarıkaya ile aşk iddialarına yanıt
Mert Demir'in hit şarkısı 'Ateşe Düştüm'e vokal yapan Serenay Sarıkaya'nın adı kısa bir süre sonra Mert Demir ile aşk dedikodularına karışmıştı. Önceki akşam Mert Demir'e bu soru yöneltildi.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette Serenay Sarıkaya'ya aşk soruları sorulmuş, Mert Demir'in Ateşe Düştüm parçasında vokalistlik yaptığı iddialarına, "Evet, vokal yapan benim" demişti. Aşk iddialarına ise "Durun bakalım" diyerek gülümsemişti.
Çıkarttığı şarkıların son dönemde çok popüler olması hakkında konuşan müzisyen, "Beni değiştiren bir şey olmadı ama elbette ki değişen şeyler oldu. Benim hayatımda bunlar birinci planda olan şeyler değildi. Odağım üretmek, müzik yapmak. Bir gün gidebilir bu ünlülük durumu. Yaşadığımız hayatta bu durumu yaşarsam atlatabileceğim dostlarım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"ONUN YERİ DEĞİL BURASI"
Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadıkları yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine, "Bence onun yeri değil burası. Çok teşekkür ederim sizlere" diyerek gülümsemekle yetindi.