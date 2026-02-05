Mert Demir'den sevgilisi Serenay Sarıkaya’ya övgü dolu sözler: "Benim için Türkiye’nin en güzel kadını…"

Mert Demir, bugün havalimanında 2. Sayfa muhabirlerine verdiği kısa demeçte, Serenay Sarıkaya’ya olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi. Ünlü şarkıcı, sevgilisi için:

"Serenay’ı beğenmeyen var mı? Benim için Türkiye’nin en güzel kadını..." ifadelerini kullanarak ona olan aşkını ve takdirini net bir dille paylaştı.