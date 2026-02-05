Mert Demir'den sevgilisi Serenay Sarıkaya’ya övgü dolu sözler: "Benim için Türkiye’nin en güzel kadını…"
Havalimanında görüntülenen şarkıcı Mert Demir sevgilisi Serenay Sarıkaya’ya övgü dolu sözler söyledi. Ünlü şarkıcı sevgilisi için "Serenay’ı beğenmeyen var mı? Benim için Türkiye’nin en güzel kadını…" ifadelerini kullandı.
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya çiftinin 2026 yılına girmemize rağmen popülerliğini yitirmeyen ilişkisi, romantik detaylarla magazin gündemini süslemeye devam ediyor. Başlarda "reklam aşkı" iddialarıyla gölgelenmeye çalışılan bu birliktelik, Mert Demir’in samimi açıklamaları ve çiftin istikrarlı duruşuyla artık çok daha güçlü bir zemine oturdu.
Mert Demir, bugün havalimanında 2. Sayfa muhabirlerine verdiği kısa demeçte, Serenay Sarıkaya’ya olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi. Ünlü şarkıcı, sevgilisi için:
"Serenay’ı beğenmeyen var mı? Benim için Türkiye’nin en güzel kadını..." ifadelerini kullanarak ona olan aşkını ve takdirini net bir dille paylaştı.
İkilinin ilişkisine dair en çok konuşulan detaylardan biri de Mert Demir’in geçtiğimiz aylarda katıldığı Hitmakers adlı programda anlattığı sabah rutini oldu.
Demir, ilişkilerindeki tazeliği ve romantizmi şu sözlerle tarif etmişti:
"Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım."
Serenay Sarıkaya'nın papatyaları çok sevdiği biliniyor ve Mert Demir'in bu romantik jestini Ocak 2026'da paylaştığı çiçek fotoğraflarıyla sürdürdüğü görülüyor.