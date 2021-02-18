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Mert Fırat'tan 600 cam kırığının üzerinde çılgın deney

Kefaret dizisi ile ekranlardan boy gösteren Mert Fırat, Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen platformunda yayınlanan Akıl Oyunları programına konuk oldu. Ünlü oyuncunun, 600 adet cam kırığından oluşan 6 metrelik köprüde çıplak ayakla yürüdüğü anlar geceye damga vurdu...

Türkiye'nin yeni dijital platformlarından EXXEN'de yayınlanan Akıl Oyunları programı ünlü konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Akıl Oyunları’nın 7. bölüm konuğu Mert Fırat ve Volkan Yosunlu oldu.

Şimdilerde Nurgül Yeşilçay'la birlikte Kefaret dizisinde başrolü paylaşan oyuncu Mert Fırat, 600 adet cam kırığından oluşan 6 metrelik köprüde çıplak ayakla yürüdü. 

Fırat, programın bir bölümünde başından geçen komik bir olayları da anlattı.