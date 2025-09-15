Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'li ‘Bize Bi’şey Olmaz’dan ilk kare geldi

Disney+, yepyeni bir aşk dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. MF Yapım imzalı, 8 bölümlük dizi Bize BiŞey Olmaz"ın başrollerinde son dönemin en gözde genç oyuncuları Mert Ramazan Demir ile Miray Daner'i bir araya getirdi.Çekimleri başlayan ve ilk tanıtım karesi yayınlanan dizi, şimdiden dijital platformun en çok merak edilen yapımları arasına girdi.

Bize Bi’şey Olmaz dizisinin konusu

Birbirlerine günle gece kadar zıt iki insan olan Lal ve Aktan, günün birinde birbirlerine aşık olurlar. Hayatlarındaki her şey, herkes bu ilişkiye karşı olsa da, onlar bir türlü birbirlerinden kopamazlar. Hem mükemmeldir aşkları, hem de korkunç derecede yıkıcı. Hem masal gibidir hem de kabus gibi. Yaşanan onca şeyin içinde birbirlerinden kopmak için her şeyi deneseler de aşkları bir türlü bitmez. ‘Bazı aşklar neden bitmiyor?’ sorusuna cevap arayan dizi ‘Bize Bi’şey Olmaz’, izleyicileri aşkın farklı halleriyle yüzleştirecek.

Bize Bi’şey Olmaz Dizisi oyuncuları

"Dünyayla Benim Aramda" dizisinin evreninden yola çıkılarak hazırlanan yapım, zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrollerde yer alan Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in yanı sıra, dizinin kadrosunda ayrıca Yüsra Geyik, İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay, Sercan Badur, Derin Beşikçioğlu, Yılmaz Bayraktar ve Ece Sükan gibi tanınmış isimler bulunuyor.

Senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise daha önce birçok başarılı projeye imza atan Neslihan Yeşilyurt üstleniyor.