Mert Ramazan Demir, Wimbledon'da Zeynep Sönmez'e destek verdi

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen 27 yaşındaki oyuncu Mert Ramazan Demir, son olarak 'Yalı Çapkını' dizisinde başrolü paylaştığı meslektaşı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulmuştu. Dizinin final yapmasının ardından, Demir soluğu tenis dünyasının kalbinde, Wimbledon Turnuvası'nda aldı.

Ünlü oyuncu, Londra'da gerçekleşen ve dünya çapında büyük ilgi gören bu prestijli organizasyondan çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Türk tenisi açısından Wimbledon'da tarihi anlar yaşandı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, turnuvada elde ettiği büyük başarıyla dikkatleri üzerine çekti. Sönmez, Wimbledon 2. turunda dünya 32 numarası Çinli raket Xinyu Wang'ı 2-0 mağlup ederek kariyerinin en önemli zaferlerinden birine imza attı. Bu galibiyetle birlikte, 75 yıl sonra bir Grand Slam turnuvasında 3. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi unvanını kazandı.

Zeynep Sönmez'in başarıları sadece teklerde kalmadı. Çiftler kategorisinde de mücadele eden Sönmez, partneri Polina Kudermetova ile birlikte korta çıkarak Wimbledon çiftler ilk turunda Marketa Vondrousova-Miriam Skoch ikilisini 2-1 yenmeyi başardı ve bir üst tura yükseldi.

Mert Ramazan Demir'in, Türk tenis tarihinde bu denli önemli bir başarıya sahne olan anlara yerinde tanıklık etmesi ve bu coşkuyu takipçileriyle paylaşması büyük beğeni topladı.