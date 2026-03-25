Mert Ramazan Demir’den dikkat çeken açıklama: 20 kilo verdim

Yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Mert Ramazan Demir, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni dizisi 'Delikanlı' öncesinde görüntüsündeki değişimle dikkat çekti. Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan başarılı oyuncu, verdiği kilolar ve fit görünümüyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

"BOYUMUN UZUNLUĞU ORTAYA ÇIKTI"



Kariyerinde yeni bir karaktere hayat vermeye hazırlanan oyuncu, zayıflama sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu. Habertürk’ün haberine göre, disiplinli bir çalışma yürüttüğünü belirten oyuncu, fiziksel değişimini şu sözlerle özetledi:

Çok fit olmuşum değil mi? Çok zayıfladım, tam 20 kilo verdim. Çok spor yapıyorum yediğime, içtiğime dikkat ediyorum. Sizin gibi görenler şaşırıyor. Kilolarım boyumu da göstermiyordu, şimdi boyumun uzunluğu ortaya çıktı. Sizin de gözünüzden kaçmamış fark etmişsiniz.

YENİ ADRESİ: 'DELİKANLI'



Son dönemde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mert Ramazan Demir, bu kez 'Delikanlı' dizisiyle ekranlara dönüyor. Hazırlık sürecinde hem fiziksel formuna hem de yeni karakterine odaklanan oyuncunun, dizideki performansı ve yeni imajı şimdiden merak konusu.





