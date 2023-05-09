Mert Ramazan Demir'e ikizi kadar benziyor! Görenler hayret etti!
Avustralya'nın Euphoria'sı olarak anılan 'Heartbreak High' adlı diziyle adından söz ettiren Josh Heuston ile Mert Ramazan Demir'in benzerlikleri dikkat çekiyor.
Yalı Çapkını dizisiyle televizyonda fırtınalar estiren Mert Ramazan Demir'in hayranları, Avustralya'da ünlü oyuncunun adeta ikizini buldu. Demir, sosyal medyada Avustralyalı oyuncu Josh Heuston'a benzetildi.
DÜNYA ÇAPINDA TANINIYOR
Daha önce Thor: Love and Thunder filminde de oynayan 18 Kasım 1996 doğumlu model ve oyuncu, Netflix dizisi Heartbreak High ile şu sıralar dünya çapında tanınıyor. Josh Heuston Avustralyalı olarak bilinse de aslen Sri Lankalı.
Sosyal medyada kullanıcıları, "Kaşlar bile aynı" yorumunda bulundu.