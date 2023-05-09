Mert Ramazan Demir'e ikizi kadar benziyor! Görenler hayret etti!

Yalı Çapkını dizisiyle televizyonda fırtınalar estiren Mert Ramazan Demir'in hayranları, Avustralya'da ünlü oyuncunun adeta ikizini buldu. Demir, sosyal medyada Avustralyalı oyuncu Josh Heuston'a benzetildi.

DÜNYA ÇAPINDA TANINIYOR

Daha önce Thor: Love and Thunder filminde de oynayan 18 Kasım 1996 doğumlu model ve oyuncu, Netflix dizisi Heartbreak High ile şu sıralar dünya çapında tanınıyor. Josh Heuston Avustralyalı olarak bilinse de aslen Sri Lankalı.

Sosyal medyada kullanıcıları, "Kaşlar bile aynı" yorumunda bulundu.