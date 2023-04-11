Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'i yalnız bırakmadı

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti, geçtiğimiz gece Ankara dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

MERT YAZICIOĞLU: BEN İZLEYİCİYİM ŞU AN

Sevgilisi Deniz’i yalnız bırakmayan Yazıcıoğlu, “Oyunu oynadılar, geldiler” diyerek güldü. Muhabirlerin “Sizin var mı böyle bir tiyatro projesi?” sorusuna ise Yazıcıoğlu “Yok, ben izleyiciyim şu an” yanıtını verdi.