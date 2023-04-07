Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu birbirini takipten çıkardı

2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu geçtiğimiz aralık ayında 4 yıllık ilişkilerini noktalamıştı. Yazıcıoğlu ayrılıktan kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı.

Mert Yazıcıoğlu, eski sevgilisi Afra Saraçoğlu'nu Instagram'da takipten çıktı. Afra Saraçoğlu da eski sevgilisinin çok konuşulan hamlesine karşılık verdi. 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Seyran' karakterine hayat veren oyuncu, sosyal medyada kendisini silen Mert Yazıcıoğlu'nu bir gün sonra takip etmeyi bıraktı.