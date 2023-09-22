Mert Yazıcıoğlu'ndan Dilan Çiçek Deniz açıklaması: Hiç bulandırmaya gerek yok

Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'dan ayrılmış, Afra Saraçoğlu ile dört yıllık aşkı biten Mert Yazıcıoğlu ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Ancak ünlü çiftin ilişkisi uzun sürmemiş, ikili; Yazıcıoğlu'nun Deniz'in eski sevgilisi Furkan Andıç ile poz vermesinin ardından sessiz sedasız ayrılmıştı.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre eski aşıklardan 30 yaşındaki Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz gece Karaköy'de yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Yazıcıoğlu, "Güzel bir gece geçirdik. Yaz bitti, çalışmaya devam edeceğiz. Eğlendik ve dinlendik" dedi.

AYRILIKLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Geçtiğimiz aylarda ayrılık yaşadığı sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile ilgili ilk kez konuşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Bunlar her insan arasında olabilen normal şeyler. Hiç bulandırmaya gerek yok. Anlaşamadığımızı fark ettik ve saygı çerçevesinde bir ayrılık kararı aldık.