Merve Boluğur: Dişil enerjili erkeklerden nefret ediyorum

Merve Boluğur son dönemde sosyal medya paylaşımları ve ilginç açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor. Ekranlara döneceğinin müjdesini veren güzel oyuncu, bu kez bir sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

TAKİPÇİLERİYLE SORU-CEVAP ETKİNLİĞİ YAPTI

Oyunculuktan uzaklaşıp şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, son olarak 4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından hayranlarıyla soru-cevap etkinliği yaptı.

Bir takipçisinin, "Evleneceğin adamda seni mutlu edecek ne gibi bir özellik istersin?" sorusuna yanıt veren ünlü isim; şu ifadeleri kullandı:

"Sahiplenicilik/çözüm odaklı erkek. Ya mesela ayağımı çarpmışımdır, bunu görüp bant almaya gitmesi... Böyle şeyler bana çok erkeksi geliyor. Dişil enerjili erkeklerden nefret ediyorum, hemen uzaklaşıyorum artık."

"HERKESİN KENDİ HAYATI ARTIK"

Magazin gündeminden düşmeyen ikiliden Mert Aydın, geçtiğimiz ay katıldığı bir lansmanda Merve Boluğur ile ilgili sorulan, "Yeniden bir araya gelir misiniz?" sorusu üzerine şu yanıtı vermişti:

"Ben işimle alakalıyım, herkesin kendi hayat artık."