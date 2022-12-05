Merve Boluğur ‘Survivor’a mı gidiyor?

Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın’ın mutluluğu çok kısa sürmüştü. 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı’nda sürpriz şekilde nikâh masasına oturun çiftten 53 gün sonra ayrılık haberi geldi. Uzun süredir ekranda yer almayan oyuncu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Merve Boluğur ‘Survivor’a gidecek iddiası

Milliyet'in haberine göre Merve Boluğur ‘Survivor’a katılabilir. İddiaya göre Boluğur, 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyeti’ne gidecek. Hatta Boluğur’un yarışma için hazırlıklara başladığı söyleniyor. İddia doğru çıkarsa Merve Boluğur uzun bir sürenin ardından izleyici ile de buluşmuş oluyor.

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