Merve Boluğur ve sevgilisi Mert Aydın'dan yeni aşk pozu

Oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de yeni sevgilisi Mert aydın ile görüntülenmiş; kendisine eski eşini soran gazetecilerle gerginlik yaşamıştı. Merve Boluğur ve sevgilisi Mert Aydın yaşananların ardından aşk dolu poz geldi.

"İLK VE SON AŞKIMSIN"

Şimdilerde ilişkilerine dolu dizgin devam eden Merve Boluğur-Mert Aydın çiften yeni bir aşk pozu geldi. Güzel oyuncuya sarıldığı, siyah beyaz bir fotoğrafı 35.3 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlayan DJ Mert Aydın, paylaşımına "İlk ve son aşkımsın" notunu yazdı. Boluğur da buna kayıtsız kalamayarak, sevgilisine; "Kocam" ve "Jelibonum" yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör MERT AYDIN (@djmertaydin)'in paylaştığı bir gönderi

ESKİ EŞİNE KIZMIŞTI

Son dönemdeki açıklamaları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu, kendisi ile ilgili yapılan yorumlara tepki göstermiş, bazı sosyal medya kullanıcıları da Murat Dalkılıç'ı eleştirmişti. Dalkılıç ve Boluğur bu yorumlara dayanamayıp patlamıştı. Merve Boluğur eski kocasının açıklamasına da ateş püskürmüştü.