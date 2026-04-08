Merve Boluğur’dan iddialı Adriana Lima yorumu: Ben daha güzelim

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, katıldığı bir film galasında kariyerine ve özel hayatına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Atlas Sineması’nda düzenlenen 'Kul Dilemma' filminin galasına katılan oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak samimi değerlendirmeler paylaştı.

12 YIL SONRA GELEN ADRIANA LIMA KIYASLAMASI



Gecenin en çok konuşulan anı, Merve Boluğur’un dünyaca ünlü model Adriana Lima ile kıyaslanması üzerine verdiği cevap oldu. 2014 yılında Türkiye’ye gelen Lima ile yan yana poz veren ve bu karesi sosyal medyada sık sık hatırlatılan Boluğur, “Ben ondan daha güzelim” diyerek özgüven dolu bir çıkışa imza attı.



Sözlerinin yanlış anlaşılmaması adına hemen ardından ünlü modele olan hayranlığını da dile getirmeyi ihmal etmedi: "Kendisi çok güzel bir kadın, onu çok seviyorum"





"DAHA FARKLI ALANLARA YÖNELDİM"



Son yıllarda neden herhangi bir dizide veya sinema filminde yer almadığı merak edilen Boluğur, bu durumu bilinçli bir tercih olarak nitelendirdi. Kariyer rotasını farklı bir yöne kırdığını belirten oyuncu, şu an için aktif bir projesinin olmadığını şu sözlerle ifade etti:



Evet, bazı projeleri tercih etmedim. Daha farklı alanlara yöneldim. O yüzden şu an aktif bir proje yok.



"OLUMLU KALMAYA ÇALIŞIYORUM"



Geçmiş dönemlerde Kıvanç Tatlıtuğ ve Halit Ergenç gibi isimlerle aynı setleri paylaşan oyuncu, o günlere olan özlemini gizlemezken, sektöre karşı yapıcı tutumunu koruduğunu ekledi:



O dönem güzel projelerde yer aldım. Şimdi o tarz işlerde yer almıyorum ama olumlu kalmaya çalışıyorum.

"OYUNCULUKTA KİMSE KİMSENİN ÖNÜNÜ ENGELLEMEZ"



Sektörde zaman zaman gündeme gelen, bazı isimlerin diğer oyuncuların önünü kestiği yönündeki iddialar da Boluğur’un gündemindeydi. Oyuncu, bu konudaki rekabete dair net bir duruş sergileyerek şunları söyledi:

Ben buna inanmıyorum. Oyunculukta kimse kimsenin önünü engellemez.









