Merve Boluğur'dan üçüncü evlilik açıklaması

Oyunculuktan şarkıcılığa transfer olan Merve Boluğur, geçtiğimiz sene DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Gösterişli bir düğünle evlenen Boluğur, 53 gün sonra tek celsede boşandı. Zaman zaman takipçilerinin sorularını yanıtlayan Merve Boluğur, son olarak üçüncü evlilik sorusuna verdiği cevapla gündeme geldi.

"Evliliği çocuğun psikolojisi için isteyebilirim"

Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap yapan Boluğur, "3'üncü kez evlilik var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çocuğuma baba olabilecek, sahiplenici bir adamla... Çocuğum olmasını istiyorum. Evliliği çocuğun psikolojisi için isteyebilirim."

"Hayatımda biri olsa zaten lanse eden biriyim"

Sosyal medya hesabından zaman zaman takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, "Hayatınızda başka biri mi var?" sorusuna "Ben öyle kaçan biri değilim. Hayatımda biri olsa zaten lanse eden biriyim" cevabını vermişti.