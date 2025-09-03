Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu’nun düğününden yeni kareler: “Arşivin en güzel gününden”

Merve Dinçkol Şerifoğlu, düğünlerinden daha önce görülmeyen kareleri "Arşivin en güzel gününden" notuyla yayımladı.  Çiftin mutluluğunu yansıtan fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.  

Özge Çolak

Kanal D spikeri Merve Dinçkol ve "Camdaki Kız" dizisindeki performansıyla tanınan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, haziran ayında İstanbul'da görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi. 

Ünlü çifti bu mutlu günlerinde aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.  

Evlilik sonrası sosyal medya profilini "Merve Dinçkol Şerifoğlu" olarak güncelleyen spiker, eşiyle birlikte balayı için Yunanistan ve Bodrum'u tercih etti.

 Tatillerinden keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan çift, yeni bir paylaşımla hayranlarını sevindirdi. 