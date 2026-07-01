Merve Dizdar 3 aylık hamile

Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla 2023 yılında Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Merve Dizdar'dan güzel haber geldi.

MERVE DİZDAR'IN OĞLU OLACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 9 Haziran 2024'te Cihan Ayger ile evlenen oyuncunun 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Dizdar ve Ayger çiftinin bir oğlu olacak.

CİHAN AYGER KİMDİR?

Cihan Ayger, 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından kariyerine metal sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette başlayan Ayger, burada yaklaşık üç yıl boyunca satış uzmanı olarak görev yaptı.

Mesleki kariyerini farklı sektörlerde edindiği deneyimlerle sürdüren Ayger, özellikle endüstriyel ürünler, teknik satış ve iş geliştirme alanlarında görev aldı. Kimya alanındaki akademik altyapısını iş hayatındaki deneyimiyle birleştiren Cihan Ayger, yıllar içinde farklı pozisyonlarda sorumluluk üstlenerek kariyerini ilerletti.

Özel yaşamıyla da zaman zaman gündeme gelen Ayger, oyuncu Merve Dizdar ile 9 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen sade bir törenle evlendi. Çift, Dizdar'ın hamile olduğu haberinin gündeme gelmesiyle birlikte yeniden kamuoyunun dikkatini çekti.

CİHAN AYGER NE İŞ YAPIYOR?

Cihan Ayger, profesyonel kariyerine mezuniyetinin ardından metal üzerine faaliyet gösteren bir şirkette satış uzmanı olarak başladı. Bu görevini yaklaşık üç yıl boyunca sürdürdü.

2013 yılında kariyerine farklı bir şirkette devam eden Ayger, burada satış ve teknik servis uzmanı olarak görev aldı. Aynı dönemde genel endüstri ve bayi sorumluluğunu da üstlenerek farklı iş süreçlerinin yönetiminde rol aldı.

2017 yılında ise endüstriyel mineraller üreten uluslararası bir firmada alüminyum kaplama ürün müdürü olarak görev yapmaya başladı. Kariyerinde edindiği deneyimlerle iş geliştirme alanına yönelen Cihan Ayger, günümüzde bir şirkette İş Geliştirme Müdürü olarak görevini sürdürüyor.

Kamuoyuyla paylaşılan kariyer bilgilerine göre Ayger'in çalışma hayatı; satış, teknik servis, ürün yönetimi ve iş geliştirme alanlarında şekilleniyor.

CİHAN AYGER KAÇ YAŞINDA?

Kamuoyuna açık kaynaklarda Cihan Ayger'in doğum tarihi veya doğum yılına ilişkin doğrulanmış bir bilgi yer almamaktadır.