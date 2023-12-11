Merve Dizdar ve Cihan Ayger aşk mı yaşıyor?

Önce 'Masumlar Apartmanı' sonra da 'Ömer' dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan ve Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Merve Dizdar'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

İLİŞKİLERİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Merve Dizdar, bir süredir Cihan Ayger’le birlikte. Ayger 2020 yılında Elif Boyner’le nikâh masasına oturmuş, ancak evlilikleri 1 yılda sona ermişti. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Merve Dizdar’la Cihan Ayger ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Ayger ile Dizdar’ın birlikte çekilmiş fotoğrafları aşk iddialarını alevlendirdi. İkili birbirlerinin pozlarını paylaşarak dikkat çekti.