Merve Özbey babasına özlemini dile getirdi: En azından rüyama gelsen ne güzel olur

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, 2020 yılında hayatını kaybeden babası Ahmet Özbey'i andı. 35 yaşındaki iki çocuk annesi Merve Özbey, son olarak 1.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden görenleri duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"İLK DEFA SENİNLE OTURDUĞUM YERE GELDİM"

Kaybettiği babası için bir mesaj yayınlayan şarkıcı; şu ifadeleri kullandı:

Baba... Selam. Ben yıllar sonra ilk defa seninle oturduğum yere geldim. Zordu. Sen gittiğinden beri neler olduğunu görüyorsundur inşallah. Ben seni göremiyorum. En azından rüyama gelsen ne güzel olur... Hasretle selamlar, öperim ellerinden. Seni anmak çok güzeldi.

"SORUMLULUKTAN KAÇTI"

Özbey, geçtiğimiz yıl Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olmuş ve babasının dünyanın en iyi insanlarından biri olduğunu ancak iyi bir koca olmadığını açıklamıştı.

Babasıyla ilişkisinden bahseden Özbey, "Sorumluluktan kaçtı galiba. Bir süre benimle görüşmedi. Küçük bir çocuk olduğum için babama çok ihtiyacım vardı. Ben babamı aradıkça açmamaya başladı. Gelmek istiyorum dedikçe bahane buldu. Ama hiçbir zaman saygısızlık etmedim" ifadelerini kullanmıştı.