Merve Özbey hastaneden son durumunu paylaştı: "Dualarınızı eksik etmeyin"

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde konserlerini ertelediğini duyurarak hayranlarını endişelendirmişti. 35 yaşındaki şarkıcı, geçirdiği ameliyat sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı. Özbey, sağlığı ile ilgili son durumu paylaştı.

"Birtakım komplikasyonlar gelişti"

Bir süre önce geçirdiği ameliyatın ardından oluşan komplikasyon nedeniyle tedavi altına alınan şarkıcı, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti. Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorlarımın tavsiyesi ile 30 Ağustos’a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak ve hep birlikte şarkılar söylemek dileğiyle.”

"Dualarınızı eksik etmeyin"

Merve Özbey son paylaşımındaki videoda şu cümlelere yer verdi:

"Dün geceyi zor geçirmiş olsam da bugün enerjik uyandım. Hastanede zaman zor geçiyor. 6 ay kadardır sürüyor, bu uzun bir süreç benim için. Biraz durmam gerektiğini fark ettim. Ama durum iyiye gidiyor. En kısa zamanda çocuklarıma ve konserlerime kavuşmak istiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin, güzel haberler vereceğim günleri bekliyorum."