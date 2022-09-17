Merve Özbey ikinci kez anne oldu! İşte oğlunun adı

Şarkıcı Merve Özbey, 2020 yılında Kenan Koçak ile dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz sene Elif Özüm adını verdiği kızlarını kucaklarına alan çift, dün ikinci çocuklarına kavuştu.

OĞULLARINA EMİR ADINI VERDİLER

Çiftin oğullarına Emir adını verdikleri öğrenildi. Acıbadem Hastanesi'nden yapılan açıklamada “48 santim, 2.810 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

"KADININ EVLATLARI İÇİN GÖNLÜNÜN GENİŞLEDİĞİNİ GÖRDÜM"

3 gün önce Instagram hesabından bir paylaşım yaparak yaşadığı heyecanı paylaşan Merve Özbey, şunları yazmıştı: "Doğuma günler kala her anne adayı gibi az önce oturdum bir kenara düşündüm… Dokuz ayı ilk öğrendiğimdeki heyecanımı, telaşımı, korkumu, paniğimi, dokuz ay boyunca hiç bitmeyen mide bulantılarımı, tansiyon düşüklüğünü, halsizliğimi, ağrılarımı… Bir yandan ilk göz ağrıma, Elif'ime yetebilme çabalarımı, aynı anda hem anne hem eş hem ev kadını hem iş kadını olmaya çalışırken, ara ara kendimden ne kadar vazgeçtiğimi enine boyuna düşündüm… İlk hamile kaldığımı öğrendiğimde 'Acaba Elif'e yanlış mı yaptım?' diye düşünürken, 'onu daha mı az seveceğim acaba?' diye hayıflanırken, bir kadının sadece evlatları için gönlünün ne kadar genişleyebileceğini gördüm.

İlk hamile kaldığımda Elif’te hiç bunları yaşamamıştım. Zaten zaman zaman sizlerle de konuşuyorduk ama bu sefer junior bizi biraz yordu açıkçası. Hormonlarım ters döndü, tanımadığım bir kadın haline geldim. Doktorlarla pedagoglarla psikologlarla konuştuğumda bunların hepsinin çok normal olduğunu fark ettim, sonra ara ara sizlerle dertleştik. Demem o ki artık yolun sonuna geldik. Birkaç güne kavuşacağız inşallah🕊

Şu anda tek dileğim sağlıkla oğlumu kucağıma alıp iki evladım da evimde, işimi de ailemi de sarıp sarmalayabilmek….

Ve bunların hepsinden önce artık eski Merve’ye kavuşabilmek. Çünkü siz varsanız, bunların hepsi. Siz yoksanız bu saydıklarınızın hiçbiri yok demektir. Eski Merve’yi de özlemedim değil. Hele ki işimi ne kadar özlediğimi size anlatamam. Bu süreçte dualarınızı eksik etmeyeceğinizi biliyorum. Her anne adayının bir avazda, sağlıkla, sıhhatle evlatlarına kavuşmalarını diliyorum… En yakın zamanda görüşmek üzere"