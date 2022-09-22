Merve Özbey'den dört kişilik ilk aile pozu: "Bütün dünyam bu!"

Mutlu bir evlilik sürdüren Merve Özbey-Kenan Koçak çifti, 'Emir' ismini verdikleri ikinci çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. Geçtiğimiz hafta ikinci kez anne olan ünlü şarkıcı aile fotoğrafını paylaştı.

"BAZILARININ YÜREĞE İYİ GELEN BİR YANI VARDI"

Tüm bunların ardından Özbey, dört kişilik ailesinden ilk fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ünlü isim, fotoğrafın altına; "Bazılarının yüreğe iyi gelen bir yanı vardı, armağan gibiydiler…iyi ki! İyi ki! Bütün dünyam bu!" notunu düştü.

"HERKES BABAYA BENZETTİ"

Bebeğin ismini bu kez babasının koyduğunu belirten Merve Özbey, 'Oğlunuz kime benziyor?' sorusuna da "Herkes babaya benzetti. Elif de ilk doğduğunda babasına benziyordu, sonra bana benzemeye başladı. Kime benzediği önemli değil, yeter ki sağlıklı olsun" diye yanıt vermişti.

HASTANE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER

Çiçeği burnunda anne Merve Özbey, hastane çıkışı görüntülenmişti. Eşi Kenan Koçak'la beraber basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbey, "Çok şükür sağlıkla kucağımıza aldık. Şimdi de diğer evladımıza kavuşmanın heyecanı ve mutluluğuyla evimize gidiyoruz." demişti. Ünlü ismin eşi Kenan Koçak da "Ben de çok mutluyum. İnşallah sağlıklı, huzurlu, vatana millete hayırlı bir birey olur" diyerek mutluluğunu dile getirmişti.