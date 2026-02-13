Merve Özbey'in acı günü
Ünlü Şarkıcı Merve Özbey, kayınpederi Faik Koçak'ın vefat ettiğini duyurdu. Özbey, 2020'de de babası Ahmet Özbey'i kaybetmişti...
Merve Özbey, 2020'de Kenan Koçak ile evlenmişti.
ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI
Merve Özbey, kayınpederinin acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcı; "Ailemizin çınarı, biricik babamız Faik Koçak’ı bu sabah kaybettik. Mekânı cennet, devri daim olsun" sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.
Özbey; "Cenazemiz ikindi namazında Pendik Muhammediye Camii'nden kalkacaktır" dedi.
BABASINI 2020'DE KAYBETTİ
Merve Özbey, 2020'de de babası Ahmet Özbey'i kaybetmişti.