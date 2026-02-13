Merve Özbey'in acı günü

Ünlü Şarkıcı Merve Özbey, kayınpederi Faik Koçak'ın vefat ettiğini duyurdu. Özbey, 2020'de de babası Ahmet Özbey'i kaybetmişti...

Merve Özbey, 2020'de Kenan Koçak ile evlenmişti.

ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Merve Özbey, kayınpederinin acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcı; "Ailemizin çınarı, biricik babamız Faik Koçak’ı bu sabah kaybettik. Mekânı cennet, devri daim olsun" sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.Merve Özbey'in acı günü - Resim : 1

 Özbey; "Cenazemiz ikindi namazında Pendik Muhammediye Camii'nden kalkacaktır" dedi.Merve Özbey'in acı günü - Resim : 2

BABASINI 2020'DE KAYBETTİ

Merve Özbey, 2020'de de babası Ahmet Özbey'i kaybetmişti.Merve Özbey'in acı günü - Resim : 3

