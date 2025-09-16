Merve Özbey'in oğlu Emir 3 yaşına girdi: İyi ki doğdun kalbim
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bugün 3 yaşına giren oğlu Emir'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Özbey'in, oğluna yönelik kaleme aldığı içten sözler, takipçilerini derinden etkiledi.
Başarılı sanatçı Merve Özbey, bugün 3 yaşına giren oğlu Emir'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.
Genellikle özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özbey, oğlunun eski fotoğraflarını yayımlayarak altına yazdığı içten sözlerle hayranlarını duygulandırdı. Bu özel paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.
2020 yılında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 2021 yılında ilk çocukları Elif Özüm'ü, bir yıl sonra ise oğulları Emir'i kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Şimdilerde iki çocuğuyla geniş bir aileye sahip olan sanatçı, kariyerindeki başarısının yanı sıra mutlu aile tablosuyla da dikkat çekiyor.